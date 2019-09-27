TÃ¼rk savunma sanayinin Ã¶nde gelen kuruluÅŸlarÄ± ASELSAN, TUSAÅž, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPÄ°LSAN ve Ä°ÅžBÄ°R olmak Ã¼zere 6 baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± ve 8 iÅŸtirak firmasÄ± bulunan TSKGV, 32. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ sebebiyle Ankaraâ€™da gazetecilerle bir araya geldi. VakÄ±f Genel MÃ¼dÃ¼r Vekili Emekli TÃ¼mgeneral SadÄ±k Piyade, kurum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlattÄ±. Piyadeâ€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± sunuma gÃ¶re, Savunma Sanayii Fonuâ€™na bu yÄ±l iÃ§inde 79 milyon 250 bin TLâ€™lik kaynak aktaran vakfÄ±n, bu yÄ±lki desteÄŸi, 70 milyon 560 bin TLâ€™lik ek kaynakla 150 milyon TLâ€™yi bulacak.Â

VakfÄ±n bugÃ¼ne kadar en Ã§ok kaynak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l, 105 milyon TL ile 2018 senesi olmuÅŸtu. 2020 yÄ±lÄ±nda saÄŸlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len kaynakla birlikte vakfÄ±n bugÃ¼ne kadar fona saÄŸladÄ±ÄŸÄ± destek, 1 milyar 247 milyon TLâ€™ye ulaÅŸacak.Â