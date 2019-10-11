Tülin Özen dizileri hangileri? Tülin Özen yaşı kaç?
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterini canlandıran Tülin Özen, Tansu Biçer ile olan beraberliği dikkat çekiyor. Çift uzun zamandır birlikte, aynı zamanda tiyatro sahnesinde de birlikte yer alabiliyorlar. Peki Tülin Özen kimdir, kaç yaşındadır? İşte Tülin Özen dizileri...
Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir.
Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.
12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır.
Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2004 En Son Babalar Duyar
2004 Aynalar
2005-2007 Beyaz Gelincik Meryemce
2006 Rüya Gibi
2008 Cennetin Çocukları Cennet
2010 Kapalı Çarşı Seher
2011 Üsküdar'a Giderken Ayşe
2011 Bizim Yenge Zeyno
2012 Yalan Dünya
2013 Aldırma Gönül Gönül
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Handan Sultan
2017- Aşk ve Gurur
2017-devam ediyor Ufak Tefek Cinayetler Arzu Kara
2017 Masum - Emel