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11.10.2019 - 09:29 |

Tülin Özen dizileri hangileri? Tülin Özen yaşı kaç?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterini canlandıran Tülin Özen, Tansu Biçer ile olan beraberliği dikkat çekiyor. Çift uzun zamandır birlikte, aynı zamanda tiyatro sahnesinde de birlikte yer alabiliyorlar. Peki Tülin Özen kimdir, kaç yaşındadır? İşte Tülin Özen dizileri...

Tülin Özen dizileri hangileri? Tülin Özen yaşı kaç?

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir.

Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır.

Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

Tülin Özen dizileri hangileri Tülin Özen yaşı kaç

ROL ALDIĞI DİZİLER

2004      En Son Babalar Duyar                   

2004      Aynalar               

2005-2007           Beyaz Gelincik   Meryemce        

2006      Rüya Gibi                           

2008      Cennetin Çocukları          Cennet

2010      Kapalı Çarşı         Seher   

2011      Üsküdar'a Giderken       Ayşe     

2011      Bizim Yenge       Zeyno  

2012      Yalan Dünya                     

2013      Aldırma Gönül   Gönül  

2015-2016           Muhteşem Yüzyıl: Kösem            Handan Sultan 

2017-     Aşk ve Gurur                     

2017-devam ediyor        Ufak Tefek Cinayetler    Arzu Kara

2017  Masum -  Emel

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