Tülin Özen dizileri hangileri? Tülin Özen yaşı kaç?

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir.

Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır.

Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2004 En Son Babalar Duyar

2004 Aynalar

2005-2007 Beyaz Gelincik Meryemce

2006 Rüya Gibi

2008 Cennetin Çocukları Cennet

2010 Kapalı Çarşı Seher

2011 Üsküdar'a Giderken Ayşe

2011 Bizim Yenge Zeyno

2012 Yalan Dünya

2013 Aldırma Gönül Gönül

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Handan Sultan

2017- Aşk ve Gurur

2017-devam ediyor Ufak Tefek Cinayetler Arzu Kara

2017 Masum - Emel