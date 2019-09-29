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29.09.2019 - 12:38 | | DHA

Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı

Tunceli’de, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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