Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında?

Turabi Çamkıran, Türkiye'de Survivor yarışmaları ile adını duyurdu. İki kez Survivor'da şampiyonluğu göğüsleyen Turabi Çamkıran Amerika'nın en ünlü ve en çok kazandıran 'War of the Worlds' yarışmasına katıldı. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Turabi Çamkıran kazandığı büyük ödül ve şampiyonluğa ilişkin 2. Sayfa Programında Müge ve Gülşen'in sorularını yanıtladı. Peki Turabi Çamkıran kimdir?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı.

Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Instagram sayfasından 'Amerika'nın en ünlü, en zor ve en çok kazandıran yarışması olan The Challenge 'War of the World' yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Amerika'nın MTV kanalında. Umarım sizi gururlandırım' açıklamasında bulundu.