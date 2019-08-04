Turizm polisinden hanutçulara darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turistleri canından bezdiren hanutçulara göz açtırmıyor. Son iki yıl içerisinde yaklaşık 9 bin hanutçuya toplam 1 milyon 300 bin TL ceza kesen Turizm Şube, Arap dünyasındaki tüm ülkeler için ayrı ayrı kurduğu masalarda sorunları derhal çözüme kavuşturuyor.

Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, “Milyon Taşı Huzur İstanbul projesi” kapsamında turist kafilelerinin yoğun bulunduğu alanlarda kayıp, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi olaylarda doğrudan müdahalede bulunuyor, hanutçular ve taksilerde fahiş ücret sahtekarlıklarının önüne geçilmesi için önlem alıyor.

Gün içerisinde vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları, Whatsapp ihbar hattı “0505 187 66 14” veya Instagram adresi “istanbultourismpolice” adreslerinden de iletebiliyor.

7/24 mesaideler

Çoğu birden fazla yabancı dil bilen Turizm Şube ekipleri, turistlerin daha huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi için rehberlik hizmeti de sunuyor. Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde İstiklal Caddesi, Talimhane, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda bulunan uygulama ve denetim ekipleri, yedi gün boyunca sabah 08.00’den gece 24.00’e kadar vardiyalı olarak her saat başı iki kişilik ekipler halinde üçer denetim yaparak çalışıyor. Gerekli hallerde bu denetim sayısı artırılıyor. Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü ve Beyoğlu’nda motorize ekipleri, 7/24 esasına dayalı görev yapıyor ve en ufak bir sorunda müdahale gecikmiyor. Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Beyazıt yerleşkesi, Taksim sabit noktaları ve Fatih Kalekol geçici noktalarda ise İstanbul’a gelen turistlerin karşılaştığı sorunlara karşı çözümler üretip gerekli mercilerle iletişim kurarak sorunların giderilmesi sağlanıyor.

Adli ve idari işlemler ile ilgili rehberlik yapılan turiste ülkesine dönse dahi yapılan işlemlerle ilgili mail üzerinden bilgi veriliyor. İstanbul’a gelen Arap turistler için de çalışmalarını sürdüren Turizm Şube, Arap dünyasındaki tüm ülkeler için ayrı birer masa kurup sorunları olduğunda derhal çözüme kavuşturuyor.

Milliyet uygulamaya katıldı

Turizm polisi, İstanbul’da turistlerin yoğun olduğu Taksim, Sultanahmet, Beyazıt gibi yerlerde hanutçulara yönelik uygulamalarını artırdı. Turistlerin hanutçulara yönelik şikayetlerinde azalma gözlemlenirken Milliyet, Turizm Polisi ekiplerinin Sultanahmet’te düzenlediği uygulamaya katıldı. Ekipler, uygulama sırasında turistlere ısrarla Boğaz turu satmaya çalışanları tespit ederek şahıslara 153 TL ceza kesti.

Hanutçu nedir?

Turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara gitmeye ikna eden ve bu işten yüzde alan kişilere “hanutçu” deniyor.