Türk bilim kadınına ‘çelik oscar’ı ödülü

Avrupa’nın çelik yapılar konusunda Oscar’ı kabul edilen ve 4 Nisan 1996’da yaşamını yitiren Prof. Dr. Charles Massonet anısına 1998 yılından beri verilen Charles Massonet Ödülü’nü Brüksel’de düzenlenen törenle aldı. Ödül, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS’in bir teknik komitesinde başkan veya sekreter ya da daimi üye olarak çalışmış veya çalışmakta olan seçkin bilim insanlarını takdir etmek amacıyla veriliyor. Ödüle 28 Ağustos’ta Prof. Dr. Tiryakioğlu aday gösterilmişti.