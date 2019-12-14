MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türk Tarih Kurumu'ndan Alman televizyonu ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama
ABONE OL
14.12.2019 - 19:11 | | AA

Türk Tarih Kurumu'ndan Alman televizyonu ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama

Türk Tarih Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin yayın yapan Alman Devlet Kanalı ARD'yi kınadı ve ilerleyen günlerde belgeli ve bilimsel bir açıklamada bulunulacağını açıkladı.

Türk Tarih Kurumu'ndan Alman televizyonu ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Alman televizyonu ARD tarafından milli mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asılsız iddialar içeren yayının, tarih biliminin gerçekleriyle ve basın etiğiyle uyuşmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk'ün manevi şahsiyetine ve Türk toplumunun bütünlüğüne saldırı niteliği taşıyan bu yayın, kara propaganda amacıyla tarihin tahrif edilmesi siyasetinin yeni bir örneği olmuştur. Türk Tarih Kurumu olarak Atatürk'ün aziz hatırasına ve Türk milletinin değerlerine karşı saygısız bir tutum içeren bu tür faaliyetleri şiddetle kınıyoruz.

Konuyla ilgili geniş açıklamamız belgeli ve bilimsel bir üslupla, Atatürk’ün 'Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.' ifadesinde gösterdiği şekilde ortaya konulacaktır."

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber