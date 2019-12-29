MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türk ve Suriyeli öğrencilere robotik kodlama eğitimi
ABONE OL
29.12.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Türk ve Suriyeli öğrencilere robotik kodlama eğitimi

Sultanbeyli’de Mülteciler Derneği tarafından açılan robotik kodlama kursu, Türk ve Suriyeli çocuklara hem geleceğin mesleği olan kodlamayı hem de bir arada yaşamayı öğretiyor.

Türk ve Suriyeli öğrencilere robotik kodlama eğitimi

Toplam 150 ilk ve ortaokul öğrencisinin katıldığı kurs, öğrencilerin hem kaynaşması hem de temel bilgisayar ve kodlamayı öğrenmelerini amaçlıyor. Kursa gelen çocuklar arasında hiç bilgisayar görmemiş çocukların da olduğunu belirten kursun Suriyeli eğitmeni Rafel Demashki (27), “Burada temel bilgileri vererek onlara yol göstermek istiyoruz. Kendilerini geliştirerek ileride bu alanda bir bölüm okumak ve çalışmak isteyebilirler. Bu merkezde çocukların derslerine takviye olarak Türkçe, matematik, fen, spor, zeka oyunları, kodlama, tiyatro ve sanat dersleri alıyorlar. Burası sadece ders almalarını değil kaynaşıp dayanışmalarını da sağlıyor” diyor.

Demashki, kursta 8’er kişilik sınıflarda dört Türk, dört Suriyeli çocuk bulunduğunu, amaçlarının kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu kaydetti.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yayayı takmayan sürücüye 598 TL

Yayayı takmayan sürücüye 598 TL

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber