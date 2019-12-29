Türk ve Suriyeli öğrencilere robotik kodlama eğitimi

Toplam 150 ilk ve ortaokul öğrencisinin katıldığı kurs, öğrencilerin hem kaynaşması hem de temel bilgisayar ve kodlamayı öğrenmelerini amaçlıyor. Kursa gelen çocuklar arasında hiç bilgisayar görmemiş çocukların da olduğunu belirten kursun Suriyeli eğitmeni Rafel Demashki (27), “Burada temel bilgileri vererek onlara yol göstermek istiyoruz. Kendilerini geliştirerek ileride bu alanda bir bölüm okumak ve çalışmak isteyebilirler. Bu merkezde çocukların derslerine takviye olarak Türkçe, matematik, fen, spor, zeka oyunları, kodlama, tiyatro ve sanat dersleri alıyorlar. Burası sadece ders almalarını değil kaynaşıp dayanışmalarını da sağlıyor” diyor.



Demashki, kursta 8’er kişilik sınıflarda dört Türk, dört Suriyeli çocuk bulunduğunu, amaçlarının kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu kaydetti.