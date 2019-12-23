Turkcell Superonline Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

TURKCELL SUPERONLINE MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine 0850 222 1 222 numaralı telefon hattından hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE MÜŞTERİ HİZMETLERİ KURUMSAL SESLİ YANIT SİSTEMİ'NE NASIL ULAŞILABİLİR?

Turkcell kurumsal sesli yanıt sistemi üzerinden işlem yaptırabilmek için 0850 222 1 222 kurumsal müşteri hizmetleri numarasına ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Kurumsal Sesli Yanıt Sistemi’ne sisteme kayıtlı olan telefonunuz üzerinden iletişim sağlamaz iseniz kayıtlı cep telefonunuzu tuşlayarak sistemin sizi tanımasını sağlamalısınız.

TURKCELL SUPERONLINE ADSL İNTERNET ÜRÜN ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ADSL internet ürün şifresi almak için telefonunuzun kısa mesaj bölümünden SIFRE ADSL yazıp boşluk bırakıp müşteri numaranızı yazıp 2220’ye mesaj atabileceğiniz gibi MUSTERİ yazıp 2220’ye mesaj atarak da bilgi alabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE BİREYSEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Turkcell Superonline bireysel müşteri hizmetlerine 0532 532 00 00 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE MÜŞTERİ HİZMETLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLUYOR?

Superonline müşteri hizmetleri iletişim hattı olan 0850 222 1 222 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE MÜŞTERİ NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Turkcell Superonline müşteri numaranızı 0850 222 1 222 numaralı kurumsal müşteri hizmetleri numarasına ulaşarak öğrenebilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE MÜŞTERİ HİZMETLERİ FAKS NUMARASI KAÇ?

Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine faks numarası ile iletişim sağlamak istiyor iseniz müşteri hizmetlerine 0850 229 75 75 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLINE ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Superonline iptal işlemleri için 0850 222 1 222 numaradan kurumsal müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iptal talebinizi bildirmelisiniz. İptal talebiniz kurumsal müşteri hizmetleri tarafından değerlendirilecek ve size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.