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18.09.2019 - 11:30 |

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında?

Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu kaç yaşındadır? Çok sayıda filmi yöneten Türker İnanoğlu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında?

Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936, Safranbolu doğumlu. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1959 yılında yaptığı Senden Ayrı Yaşayamam filmiyle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.

Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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