‘Türkiye, kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değil’

ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaretinin ardından konuşan Bakan Soylu, Resulayn ve Tel Abyad’da ele geçirilen DAEŞ mensuplarının bir kısmının Türk, bir kısmının da yabancı ülke vatandaşları olduğuna işaret etti.



‘Kolayını bulmuşlar’



Yabancı ülke vatandaşlarının Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine götürüldüğünü ve oradaki korunaklı cezaevlerinde tutulduğunu söyleyen Soylu, “Türk vatandaşı olanlarla, yabancı teröristlerle yaptığımız, çocuklarla ve kadınlarla yaptığımız mülakatlarımız var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve ilgili terör birimlerimiz tarafından bunlarla mülakatlar yapılıyor ve savcılıklara teslim ediliyorlar. Savcılıklar, bunların terör örgütüyle ilgili bağına yönelik gerekli adımları atıyor. Tabii ki çocuklar için bu geçerli değil” dedi. Soylu, yabancı ülke vatandaşlarının bir müddet daha ilgili yerlerde gözetim altında tutulacağını, daha sonra ülkelerine gönderileceklerini belirtti. Yabancı ülkelerin, DAEŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarıp kabul etmeme yoluna gittiğine dikkati çeken Soylu, “Bu sadece Hollanda’nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DAEŞ’li birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız hale getiriyor. Ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyor. Bu önümüzdeki günlerde bütün dünyada konuşulması gereken bir süreçtir. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz” dedi.