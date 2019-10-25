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25.10.2019 - 11:55 |

Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı

Vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye, Dışişleri aracılığı ile ABD'le nota verecek.

Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile bir nota verilecek. Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD’den tutuklanması istenecek.

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması. Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.

Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığıVize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye, Dışişleri aracılığı ile ABD'le nota verecek.
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