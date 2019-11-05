‘Türkiye’nin 646 kırmızı bülten talebi reddedildi’

Ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çataklı, 3’ü büyük, 37’si orta çaplı toplam 9 bin 885, şehirlerde de bin 857 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirterek, “175 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadesini kullandı.

2 bin 500 kişiye gözaltı

Çataklı, DEAŞ ile mücadele kapsamında 2019 yılının başından bugüne kadar bin 107 operasyonun gerçekleştirildiğini, 2 bin 553 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 784’ünün tutuklandığını kaydetti. Çataklı, “Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist savaşçı olma ihtimallerine binaen Türkiye’ye giriş yasağı koymuşuz, 7 bin 643 terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz” dedi.- ANKARA Milliyet