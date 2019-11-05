05.11.2019 - 07:50 |
‘Türkiye’nin 646 kırmızı bülten talebi reddedildi’
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye’nin 646 kırmızı bülten talebinin İnterpol Genel Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi tarafından reddedildiğini belirterek, “Bu şahıslardan 462’si FETÖ/PDY üyesiyken 115’i PKK/KCK terör örgütü üyesi. İlginçlik şurada: Bugüne kadar 66 DEAŞ ile ilgili kırmızı bülten talebimiz olmuş ve bunların tamamı kabul edilmiş. Bu da Interpol’ün terör örgütleri arasında ayrım yaptığını ve ülkemizin terörle mücadelesinde yalnız bırakıldığını gösteriyor” dedi.
Ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çataklı, 3’ü büyük, 37’si orta çaplı toplam 9 bin 885, şehirlerde de bin 857 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirterek, “175 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadesini kullandı.
2 bin 500 kişiye gözaltı
Çataklı, DEAŞ ile mücadele kapsamında 2019 yılının başından bugüne kadar bin 107 operasyonun gerçekleştirildiğini, 2 bin 553 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 784’ünün tutuklandığını kaydetti. Çataklı, “Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist savaşçı olma ihtimallerine binaen Türkiye’ye giriş yasağı koymuşuz, 7 bin 643 terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz” dedi.- ANKARA Milliyet