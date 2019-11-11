Türkiye’nin usta ressamları müzayedede

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında Nejad Melih Devrim’in 1940’lardan görkemli soyut çalışması, Erol Akyavaş’ın “Kabe”, “Surlar” ve “Mekanlar” konulu eserleri ile Ömer Uluç’un 1970’lerden günümüze farklı dönemlerinden eserleri yer alıyor. Eren Eyüboğlu’nun “Balıkçı Dükkânı” ve “Mavi Kahvehane” konulu eserleri de ilk kez müzayedede satışa sunulacak. Neş’e Erdok imzalı “Lodos” ve “Kuaför” isimli tabloları, Fahrel Nissa Zeid “Soyut”, Ferruh Başağa’nın başyapıt çalışmalarından biri “Mavi Soyut” ve “Sarı Kompozisyon” eserleri, Mehmet Güleryüz’ün 1985 yılı figüratif eseri ile Abidin Elderoğlu, Avni Arbaş, Abidin Dino, Orhan Peker, Adnan Çoker, Güngör Taner, Devrim Erbil, Ergin İnan, Mustafa Ata, Mehmet Gün ve Nuri İyem’e ait eserler de müzayedede yer alıyor.