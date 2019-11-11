Türkiye’nin usta ressamları müzayedede
Antik A.Ş.’nin 16 Kasım’da düzenlenecek yeni müzayedesinde Nejad Melih Devrim, Fahrel Nissa Zeid, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ferruh Başağa, Avni Arbaş, Orhan Peker, Abidin Elderoğlu, Adnan Çoker ve Neş’e Erdok’un aralarında yer aldığı Türkiye’nin usta sanatçılarına ait tabloların satışa sunulacak.
Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında Nejad Melih Devrim’in 1940’lardan görkemli soyut çalışması, Erol Akyavaş’ın “Kabe”, “Surlar” ve “Mekanlar” konulu eserleri ile Ömer Uluç’un 1970’lerden günümüze farklı dönemlerinden eserleri yer alıyor. Eren Eyüboğlu’nun “Balıkçı Dükkânı” ve “Mavi Kahvehane” konulu eserleri de ilk kez müzayedede satışa sunulacak. Neş’e Erdok imzalı “Lodos” ve “Kuaför” isimli tabloları, Fahrel Nissa Zeid “Soyut”, Ferruh Başağa’nın başyapıt çalışmalarından biri “Mavi Soyut” ve “Sarı Kompozisyon” eserleri, Mehmet Güleryüz’ün 1985 yılı figüratif eseri ile Abidin Elderoğlu, Avni Arbaş, Abidin Dino, Orhan Peker, Adnan Çoker, Güngör Taner, Devrim Erbil, Ergin İnan, Mustafa Ata, Mehmet Gün ve Nuri İyem’e ait eserler de müzayedede yer alıyor.