‘Türkiye’ye son dersini verdi’

Ankara’da 2 Ocak’ta, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i (27) kendisini kopya çekerken yakaladığı için öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in (23) “ağırlaştırılmış müebbet hapis” istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Adliye önünde toplanan acılı aile, öğrenciler, kadınlar, akademisyenler, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Akademisyenin annesi Feyzan Damar gözyaşlarını tutamadı; babası Mustafa Damar ise “Bugün buraya Ceren Damar Şenel’in bir cani tarafından iki el silahla vurularak yere düşürülmesine rağmen 28.5 santim özel üretilmiş bıçakla sırtından katledilmesiyle ilgili dava için geldik” dedi.

‘İnsan mısın sen?’

Duruşmada takım elbise giyip kravat takan sanık Hikmet, akademisyen Şenel ile aralarında duygusal ilişki olduğunu ileri sürerek, “Medeni usulü hukuk sınavına gözetmen olarak girecekse toleranslı davranmasını istedim. Hazırladığım kopyayı gösterdim. Normalde bana izin vermeyeceğini, fakat istisna yapacağını söyledi. Sınav başladıktan bir süre sonra hazırladığım kopyayı çıkarıp yazmaya çalıştığım esnada, aniden yanıma geldi ve ‘sınav kağıdını ver’ diyerek kopya malzemelerimi aldı” dedi. Tutuklu sanığın sözlerine Şenel’in ailesi ile izleyiciler, “Adam ol, insan mısın sen?” diye bağırarak tepki gösterdi. Sanığın avukatı Vahit Bıçak’ın “Hocasının cinsel saldırısına uğradığı için meşru müdafaa hakkını kullandı” sözleri de salonda büyük tepkiye neden oldu.

‘Önce aynaya bak’

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, “Kızım kıymetli bir bilim kadınıydı. Bu katilin annesi ve babası polis kökenli. Olay oluyor, bu katilin annesi ve babası emniyette cirit atıyor” dedi. Katil zanlısının, Şenel ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu iddia etmesine de baba Mustafa Damar şöyle tepki gösterdi: “Sen önce aynaya sonra kızıma bak. Allah aşkına sen kimsin ya? Ceren’in görevinden dolayı zorunlu olarak iletişime girdiği birisin. Atılan bu iftiralar insanlığın en alçak seviyesidir. Katil, hak ettiği cezayı aldığında adalet tecelli edecektir.”

‘Eşimin hayalleri vardı’

Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel ise mahkemede şunları söyledi: “Katil, savunmasız, kendinden güçsüz bir insana arkadan kalleşçe saldırdı. Söyledikleri tamamen yalan ve iftira. Ceren’in hayalleri vardı. Doktorasını bitirmek ve anne olmak istiyordu. Hedefi, haysiyetli öğrenciler yetiştirmekti. Ceren hoca korkmadı, başka öğrencilerin hakkını koruyarak Türkiye’ye son dersini verdi.”