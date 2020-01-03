Tutunamayanlar ne zaman başlayacak? Tutunamayanlar'ın konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1'de yeni bir dizi başlıyor. Dizinin başrolünde ise Doğu Demirkol yer alıyor. Dizi komediseveleri mutlu ederken şimdi "Tutunamayanlar ne zaman başlayacak? Tututanamayanlar'ın konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularına cevap aranıyor.

TUTUNAMAYANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü 7 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

DİZİNİN KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

DİZİNİN OYUNCULARI

Doğu Demirkol

Ece Çeşmioğlu

Şinasi Yurtsever

Zafer Algöz

Asuman Dabak

Barış Yıldız

Bülent Çolak

Bora Akkaş

Hande Katipoğlu

Özlem Tokaslan

Dilek Çelebi Tunç

Uğur Serhan

Sahra Kübra Gümüş

Dilhan Naz Özgülüş

Yeliz Kuvancı