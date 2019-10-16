Tutya Yılmaz kaç yaşında? Tutya Yılmaz kimdir?

4 Haziran 1999'da doğan Tutya Yılmaz, jimnastikçi. İTÜ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Tutya Yılmaz, jimnastiği bıraktığını açıkladı.

Jimnastik sporuna 4 yaşında başlayan Yılmaz, 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu. 7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı.

TUTYA YILMAZ'DAN O AÇIKLAMA

"3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim.



Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler"