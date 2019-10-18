Tuvana TÃ¼rkay kimdir Tuvana TÃ¼rkay kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, hangi dizi-filmler oynadÄ±

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaÅŸÄ±nda, hangi dizi-filmler oynadÄ±?
3 Ekim 1990'da Ä°stanbul'da doÄŸan oyuncu Tuvana TÃ¼rkay, gÃ¶Ã§men bir ailenin kÄ±zÄ±. Radyo Televizyon Sinema bÃ¶lÃ¼mÃ¼ okuyan Tuvana TÄŸrkay birÃ§ok dizi-film projesinde yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Peki Tuvana TÃ¼rkay hangi dizi-filmlerde oynadÄ±? Ä°ÅŸte Tuvana TÃ¼rkay hakkÄ±nda merak edilenler...
1990 yÄ±lÄ±nda Bulgaristan gÃ¶Ã§meni bir ailenin kÄ±zÄ± olarak Ä°stanbul'da doÄŸan Tuvana TÃ¼rkay, Ã¶nce Ä°stanbul GÃ¼neÅŸ Koleji'ni bitirdikten sonra eÄŸitimine Beykent Ãœniversitesi Radyo Televizyon Sinema bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde devam etmiÅŸtir. 2009'da yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan AyrÄ±lÄ±k dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yÄ±llarÄ±nda ise Yer GÃ¶k AÅŸk dizisinde Bade PalalÄ± karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014-2015 yÄ±lÄ±nda Kara Para AÅŸk dizisinde Bahar Ã‡Ä±nar karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r .OyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±kla da ilgilenen TÃ¼rkay, 2015 yÄ±lÄ±nda Enbe OrkestrasÄ±'nÄ±n albÃ¼mÃ¼nde sÃ¶zÃ¼ mÃ¼ziÄŸi kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parÃ§ayÄ± seslendirmiÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde "tuana" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± coverlamÄ±ÅŸtÄ±r AyrÄ±ca ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ ve beste de yapmaktadÄ±r
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