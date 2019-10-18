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18.10.2019 - 10:55 |

Tüyler ürperten cinayette sır detay! 3 olay tek isim...

Ortada iki cinayet ve bir kayıp kadın vakası vardı. Birinin faili belliydi. Ancak diğer iki olaydaki sır perdesi hala aralanamadı. Bu 3 olay ise tek bir isimde buluşuyordu: Yunus Kahraman.... İki kadının cesetlerinin de halıya sarılı bulunması cinayetlerin aynı kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyordu. Kahraman halı yıkama şirketi sahibiydi ve kayıp kadını da son gören kişiydi.

Tüyler ürperten cinayette sır detay! 3 olay tek isim...

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 21 Ağustos günü İzmir'in Konak ilçesinin Hatay semtinde yaşadığı evde ölü bulundu. Bulut'un cesedi bir halıya sarıldıktan sonra çekyatın içine konulmuştu. Cesedi, Bulut'un kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Huy bulmuştu. Olay yerine gelen polis evde inceleme yapmış ve Hatice Ayhan'ı gözaltına almıştı.

BİRİ DAHA VARDI

Ancak olay yerinde dikkat çeken bir kişi daha vardı. 1999 yılında patronu Nilgün Kırlı'yı Buca'da boğarak öldürdükten sonra halıya sarıp çekyat altına koymak suçundan idamla yargılandığı ve 15 yıl yattıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıkan Yunus Kahraman da oradaydı. Polis amiri, Kahraman'ı tanımıştı. Halı yıkama şirketi sahibi olan Kahraman, Hacer Huy'un oğluydu. Yani Gülümser Bulut'un da yeğeniydi. Bulut cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Kahraman delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

İLK VUKUAT DEĞİL

Ancak bu, Yunus Kahraman'ın ilk vukuatı değildi. Kahraman 2018'de, Bulut cinayetinden 3 ay önce ortadan kaybolan Özlem Akusta'nın da son görüştüğü kişiydi. Kahraman'ı, olay yerinde bulunan ve Özlem Akusta'nın kaybolma davasına bakan bir başka polis amiri daha tanımıştı. Kamera kayıtlarında Akusta ile Karaburun'a giderken görülen Yunus Kahraman, dönüşte aracında tek başınaydı. Yeterli kanıt bulunamadığından Yunus Kahraman yine serbest kalmıştı. Cinayetler arasında sadece fikir olarak bağ kuran polis ekipleri, bir halıya sarılı olduğunu düşündükleri kayıp Özlem Akusta'nın cesedine henüz ulaşamadı.

KARDEŞİ KONUŞTU: O BİR CANİ

Yusuf Kahraman'ın öldürdüğü Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı da iki cinayet arasındaki bağlantının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kırlı, "O cani Yusuf Kahraman, ablamı kafasına odunla vurup boğarak öldürmüş. Daha sonra da halıya sarıp balkona koymuş. 1 gün de evde kalmış ve evi temizlemiş" sözleriyle 19 yıl önce işlenen cinayetin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzer olduğunun altını çizdi.

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