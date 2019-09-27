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27.09.2019 - 21:33 | | AA

Uçak turistlerin arasına indi! Şaşkına çeviren anlar

Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyakanın Çınar Plajında yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise uçağın su almak için denize indiği açıklandı.

Uçak turistlerin arasına indi! Şaşkına çeviren anlar

Ula'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi. Güneş ve denizin keyfini çıkartan tatilciler, gökyüzünden denizin ortasına alçalmaya başlayan uçağı görünce heyecan yaşadı. Suya indikten belli bir süre sonra tekrar havalanan uçağı görenler, o anın görüntüsünü saniye saniye cep telefonu kameralarına çektiler.

Uçak turistlerin arasına indi Şaşkına çeviren anlar


Uçağın modeli ve neden denize iniş yaptığı ise merak konusu oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden bir yetkili, "O uçak müdürlüğümüz bünyesinde yangın söndürmede kullanılıyor. Denizde su aldıktan sonra tekrar havalandı" dedi.

Uçak turistlerin arasına indi Şaşkına çeviren anlar


Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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Uçak turistlerin arasına indi! Şaşkına çeviren anlar

Uçak turistlerin arasına indi! Şaşkına çeviren anlar

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