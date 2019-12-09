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09.12.2019 - 08:00 | | DHA

'Üçkâğıtçılar' yakalandı! 9 kişi tutuklandı...

Ankara'da, açtıkları tezgahlarla birçok kişiyi dolandıran çete, polisin 'joker' adını verdiği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsine alındı.

'Üçkâğıtçılar' yakalandı! 9 kişi tutuklandı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde 'üçkâğıt tezgâhı' açarak vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti.

Grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren 'iknacı', polisi gözetleyen 'gözcü', kazanıyormuş gibi gösterilen 'oyuncu', kâğıtları dizen 'üçkâğıtçı' ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran 'uğurlayıcı'dan oluştuğu tespit edildi.

10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ev hapsine alındı.

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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