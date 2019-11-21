Umutlu bekleyiş... 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Seçimler öncesi 3600 ek gösterge bir hayli gündemdeydi... Hükümet konu hakkında zaman zaman açıklama yapıyordu. Seçimler sonrası konu pek gündeme gelmezken umutla bekleyen yüz binlerce memur son gelişmeleri merak ediyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

ÖMER ÇELİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak.Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak.Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak.