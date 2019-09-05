Üniversite hastanelerinden bakana mektup: Hizmetlerimiz durma noktasına gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Sağlık Bakanlığı olarak son dönemde malzeme alımında ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştük. Üniversitelerimize gerektiğinde sağlık market üzerinden veya bizim kamu alımlarımız üzerinden toplu alım yaparak, ihtiyaçlarına katkıda bulunmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.



‘SUT fiyatları güncellensin’



Gelişmelerin ardından Üniversite Hastaneleri Birliği’nce Bakan Koca’ya mektup gönderildi. Mektupta, sınırlı sayıdaki bazı kalemler dışında 10 yılı aşkın süredir SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nin güncellenmediği belirtildi. Güncellemenin yapılmaması nedeniyle SUT fiyat tarifelerinin yıllar itibarıyla maliyetlerin çok altında kaldığı belirtildi. Mektupta, hizmetlerin durma noktasına gelebileceğine dikkat çekilerek “Firmaların ihalelere teklif vermediği, ihaleye katılanların ise 4-5 kata varan fiyat teklifinde bulundukları bilinmektedir. Tıbbi malzeme temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle rutin hizmetlerin bile yürütülememe riski yüksek boyutlara ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.