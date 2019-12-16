Kaza, 10. YÄ±l Caddesi TopkapÄ± istikametinde saat 02.15 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. Yedikule bÃ¶lgesinde denetim yapan Fatih Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri ÅŸÃ¼phelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almayarak kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliler ile ekipler arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±. Polis ekipleri, Yedikule'den 10. YÄ±l Caddesi'ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Zeytinburnu Sahil Yolu'ndan 10. YÄ±l Caddesi'ne giren Osman E. idaresindeki 34 HT 1693 plakalÄ± otomobil polis aracÄ±na Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobil takla atarken polis aracÄ± yol kenarÄ±ndaki demir dubalara vurdu. Bu sÄ±rada polislerin kovaladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheliler de olay yerinden kaÃ§tÄ±. Kazada takla atan otomobilde bulunan 3 Ã¼niversitesi Ã¶ÄŸrencisinden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Osman E. ile Ali P. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Polis ekipleri ise kazayÄ± yara almadan atlattÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleleri olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar, hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. 3 gencin, Ã¶zel bir Ã¼niversitede okuduklarÄ± ve gece saatlerinde gezmeye Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, ekipler olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã–te yandan, takla atan otomobil ve polis aracÄ± Ã§ekiciyle otoparka kaldÄ±rÄ±ldÄ±.