Unutma Beni filmi ne zaman vizyona girdi?

Unutma Beni filminin konusu, Alice Howland, Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer'ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Alice'in hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. İnsan ilişkilerini sorgularken öte yandan da en genç kızıyla olan ilişkisiyle de onu yeniden kazanmak için mücadele verir. Alice, uzmanlaştığı bölüm gereği hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmektedir ve bu yüzden hastalığını başta kabullenmek istemez. Manhattan sokaklarında kayboluşuyla durumu kavramaya başlayan Alice, zamanla Alzheimer'la mücadele etmenin yollarını arayacaktır.

Filmin başrollerini Julianne Moore ile birlikte Kristen Stewart, Alec Baldwin ve Kate Bosworth paylaşıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Julianne Moore

Rolü : Alice

Kristen Stewart

Rolü : Lydia

Kate Bosworth

Rolü : Anna

Alec Baldwin

Rolü : John

Hunter Parrish

Rolü : Tom

Shane McRae

Rolü : Charlie Howland-Jones

Seth Gilliam

Rolü : Frederic Johnson

Victoria Cartagena

Rolü : Prof. Hooper