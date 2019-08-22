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22.08.2019 - 12:28

Unutma Beni filmi ne zaman vizyona girdi?

13 Şubat 2015 Tarihinde vizyona giren Unutma Beni filmi hakkında meraklı arayış sürüyor. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Unutma Beni filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Unutma Beni filmi ne zaman vizyona girdi?

Unutma Beni filminin konusu, Alice Howland, Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer'ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Alice'in hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. İnsan ilişkilerini sorgularken öte yandan da en genç kızıyla olan ilişkisiyle de onu yeniden kazanmak için mücadele verir. Alice, uzmanlaştığı bölüm gereği hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmektedir ve bu yüzden hastalığını başta kabullenmek istemez. Manhattan sokaklarında kayboluşuyla durumu kavramaya başlayan Alice, zamanla Alzheimer'la mücadele etmenin yollarını arayacaktır.
Filmin başrollerini Julianne Moore ile birlikte Kristen Stewart, Alec Baldwin ve Kate Bosworth paylaşıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Julianne Moore
Rolü : Alice
Kristen Stewart
Rolü : Lydia
Kate Bosworth
Rolü : Anna
Alec Baldwin
Rolü : John
Hunter Parrish
Rolü : Tom
Shane McRae
Rolü : Charlie Howland-Jones
Seth Gilliam
Rolü : Frederic Johnson
Victoria Cartagena
Rolü : Prof. Hooper

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