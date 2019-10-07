Ürdünlü çocuğa tokat atan adam için savcılık ev hapsine itiraz etti!

Mezitli'deki bir sitede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Hızla tartışan kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya tokat attı. Çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırdı.

Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Nadir K. sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanması infiala yol açtı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, karara itiraz etti. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir" denildi.

ÜRDÜNLÜ AİLE TAKİPÇİSİ OLACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine açıklama yapan Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, konunun takipçisi olacaklarını ve Nadir K.'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Avukat Hibe Gökalp açıklamasında şöyle dedi:

"Mersin’de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa, 15 yaşındaki ablasına ve olaydan sonra babasına uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Olayın yaşandığı andan itibaren hadisenin takipçisi olup, hukuk danışmanlığını yaptığım Ürdünlü aile ile birlikte gerekli suç duyurusunu yaptık. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının ‘kasten yaralama’ suçundan ev hapsi ile cezalandırıldığı bildirildi. Fakat bu karar ne bizi ne de kamuoyunu tatmin etti. Yaşanan bu üzücü ve incitici olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve zanlının en ağır cezayı alması adına gerekli hukuk mücadelemizi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 'ev hapsi' kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı.

'Ev hapsi'nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi.