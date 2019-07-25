Ürperten görüntü! Ä°ki kiÅŸiyi bÄ±çakladÄ±, oturup böyle izledi
Â Ä°stanbul Sultangaziâ€™de sokak ortasÄ±nda komÅŸularÄ±yla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan bir ÅŸahÄ±s, tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine komÅŸularÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±. Biri aÄŸÄ±r 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayda saldÄ±rgan polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken olay gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Ä°stanbul Sultangazi Ä°smetpaÅŸa Mahallesi 108. Sokakâ€™ta meydana gelen olayda iddiaya gÃ¶re, aynÄ± sokakta oturan komÅŸular arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine adÄ±nÄ±n KasÄ±m olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen yaÅŸlÄ± adam 2 komÅŸusunu birden bÄ±Ã§akladÄ±.
AldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle yaralanan iki kiÅŸi sokakta bulunan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan minibÃ¼sle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan Fatih isimli inÅŸaat iÅŸÃ§isi ameliyata alÄ±nÄ±rken, durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ifade edildi.Â
EVE Ã‡IKIP BALKONDAN Ä°ZLEMÄ°Åž
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evredeki vatandaÅŸlarla konuÅŸtuktan sonra saldÄ±rgan ÅŸahsÄ±n evde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Eve Ã§Ä±kan polis ekipleri yaÅŸlÄ± adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°ki kiÅŸiyi yaraladÄ±ktan sonra evine Ã§Ä±karak balkondan olup biteni izlediÄŸi iddia edilen ÅŸahÄ±s ekip arabasÄ±na bindirilerek gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
YAÅžANAN ANLAR GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI
Ã–te yandan, komÅŸular arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma anlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 kiÅŸinin bÄ±Ã§aklanarak yaralandÄ±ÄŸÄ± olay gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde komÅŸularÄ±n arasÄ±nda yaÅŸanan kavga anlarÄ±, bÄ±Ã§aklanan bir ÅŸahsÄ±n yere dÃ¼ÅŸmesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n koÅŸturduÄŸu anlarda yaralÄ±larÄ±n vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan minibÃ¼se konularak hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±dÄ±.Â