MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÜsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri
17.09.2019 - 18:37 |

Üsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün Üsküp Böreği yapıldı. Yarışma sonrası izleyeciler nefis bir tarifine ilişkin arayışlara başladı. Peki merakla araştırılan Üsküp Böreği nasıl yapılır? İşte el açması şeklinde yapılabilen Üsküp Böreği yapımı ve malzemeleri...

Üsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Lezzeti ile tadı damaklarda bırakan Üsküp Böreği, hazırlanması kolay tarifi ile karşınızda. İşte lezzetli Üsküp Böreği tarifi...

ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ

Pratik ve oldukça lezzetli olan Üsküp Böreği, Makedon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden.

Malzemeler:

3 adet kabak
300 gram beyaz peynir
4 adet yumurta(1 yumurtanın tamamı,3 yumurtanın akı)
2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam maydanoz
1 su bardağı zeytinyağ
1 su bardağı süt
1 tutam tuz
2.5 su bardağı un
Susam

Yapılışı:

İlk olarak 3 adet kabak rendelenir. Rendelenen kabakların suyu iyice sıkıldıktan sonra temiz bir kaba alını. 300 gram beyaz peynir ufalanarak kabakların üzerine eklenir. 4 adet yumurtanın 1 tanesinin tamamı kabak ve peynir karışımına eklenirken kalan 3 adet yumurtanın sadece akı karışıma eklenir. Daha sonra tuz karbonat ve ince kıyılmış maydanoz karışıma ilave edilir. Son olarak da zeytinyağ,süt ve un eklenir ve hepsi harmanlanır. son olarak yağlanmış kare bir cam kaba karşım dökülür. Ayrılmış olan yumurta sarıları üzerine sürüldükten sonra isteğe bağlı olarak susam serpilir. Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında pişirilir.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı
Sıradaki Haber