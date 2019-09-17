Üsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri
Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün Üsküp Böreği yapıldı. Yarışma sonrası izleyeciler nefis bir tarifine ilişkin arayışlara başladı. Peki merakla araştırılan Üsküp Böreği nasıl yapılır? İşte el açması şeklinde yapılabilen Üsküp Böreği yapımı ve malzemeleri...
Lezzeti ile tadı damaklarda bırakan Üsküp Böreği, hazırlanması kolay tarifi ile karşınızda. İşte lezzetli Üsküp Böreği tarifi...
ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ
Pratik ve oldukça lezzetli olan Üsküp Böreği, Makedon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden.
Malzemeler:
3 adet kabak
300 gram beyaz peynir
4 adet yumurta(1 yumurtanın tamamı,3 yumurtanın akı)
2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam maydanoz
1 su bardağı zeytinyağ
1 su bardağı süt
1 tutam tuz
2.5 su bardağı un
Susam
Yapılışı:
İlk olarak 3 adet kabak rendelenir. Rendelenen kabakların suyu iyice sıkıldıktan sonra temiz bir kaba alını. 300 gram beyaz peynir ufalanarak kabakların üzerine eklenir. 4 adet yumurtanın 1 tanesinin tamamı kabak ve peynir karışımına eklenirken kalan 3 adet yumurtanın sadece akı karışıma eklenir. Daha sonra tuz karbonat ve ince kıyılmış maydanoz karışıma ilave edilir. Son olarak da zeytinyağ,süt ve un eklenir ve hepsi harmanlanır. son olarak yağlanmış kare bir cam kaba karşım dökülür. Ayrılmış olan yumurta sarıları üzerine sürüldükten sonra isteğe bağlı olarak susam serpilir. Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında pişirilir.