Üsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Lezzeti ile tadı damaklarda bırakan Üsküp Böreği, hazırlanması kolay tarifi ile karşınızda. İşte lezzetli Üsküp Böreği tarifi...

ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ



Pratik ve oldukça lezzetli olan Üsküp Böreği, Makedon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden.

Malzemeler:

3 adet kabak

300 gram beyaz peynir

4 adet yumurta(1 yumurtanın tamamı,3 yumurtanın akı)

2 çay kaşığı karbonat

Bir tutam maydanoz

1 su bardağı zeytinyağ

1 su bardağı süt

1 tutam tuz

2.5 su bardağı un

Susam



Yapılışı:

İlk olarak 3 adet kabak rendelenir. Rendelenen kabakların suyu iyice sıkıldıktan sonra temiz bir kaba alını. 300 gram beyaz peynir ufalanarak kabakların üzerine eklenir. 4 adet yumurtanın 1 tanesinin tamamı kabak ve peynir karışımına eklenirken kalan 3 adet yumurtanın sadece akı karışıma eklenir. Daha sonra tuz karbonat ve ince kıyılmış maydanoz karışıma ilave edilir. Son olarak da zeytinyağ,süt ve un eklenir ve hepsi harmanlanır. son olarak yağlanmış kare bir cam kaba karşım dökülür. Ayrılmış olan yumurta sarıları üzerine sürüldükten sonra isteğe bağlı olarak susam serpilir. Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında pişirilir.