Üvey babasını öldürdü! Davada şok sözler...

Geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gölcük'te meydana gelen olayda, Şerife A., 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar K.'Yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar K., yaşamını yitirdi. Tutuklanan Şerife A.'nın 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Şerife A. görüntülü sistem ile katılırken, 15 yaşındaki kızı A.A. ve akrabaları Sevim K. tanık olarak dinlendi.

Şerife A.'nın kızı A.A., "Dedem Yaşar K.’ın evine gittim. 2 gün orada kaldım. Annem beni arayarak çağırdı. Ben biraz daha kalmak istedim. Annem ve dedem telefonda tartıştılar. Daha sora ben dedemle yemek yedim, dedemin söylemesi üzerine eve gittim. Evdeyken dedem annemi aradı, dedemin anneme ne dediğini duydum. 'Sana yaptıklarını çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum. Sonrasında annem çok sinirlendi. Aradan belli bir süre geçtikten sonra annem beni arayarak dedemi öldürdüğünü söyledi. Ağlayarak eve gittim. Dedemin bana karşı cinsel içerikli eylemleri olmadı. Dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemleri olduğunu teyzemden ve annemden duydum" dedi.

Sevim K. ise "Bir dönem Yaşar K.'nın sanığın kızı A. hakkında, 'Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz, bunu ben ne yapacağım' diye sözler söylediğini bizzat duydum. Defalarca bizim de aracı olmamıza rağmen maktul, sanığın kızı A.'yı annesine vermedi. Gerek ben gerek ortak komşularımız maktulün sanığın kızına karşı cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük. Hatırladığım kadarıyla 2002 senesinde maktulün yaşadığı eve gittiğimde o dönem küçük çocuk olan sanığın maktul ile birlikte aynı yatakta yattığını gördüm. Bu duruma tepki gösterdim. Maktul Yaşar, 'şakalaşıyoruz' diyerek konuyu geçiştirdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Şerife A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim tarihine erteledi.