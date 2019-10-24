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24.10.2019 - 17:55 | | DHA

Uzun uzun inceledi ve 5 metreden atladı!

Karabük’te, koşarak 5 metre yükseklikten, apartman bahçesine atlayarak yaralanan üniversiteli Yusuf Yıldız'ın (23), atlayışını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Yıldız, "Tarzanlık falan yapmak yok. Spor amaçlı yaptım. Bunun hoş görülmesi lazım" dedi.

Uzun uzun inceledi ve 5 metreden atladı!

Karabük Üniversitesi öğrencisi Yusuf Yıldız, dün gezintiye çıktığı 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesini uzun uzun inceledi. Ardından da hızla koşarak, 5 metre yüksekten bahçeye atladı. Demir korkulukları aşarak atlayış gerçekleştiren Yıldız, hızla düşüp yaralandı. Yıldız, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken üniversiteli gencin atlayışı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarında yaşanan olaydan habersiz şekilde eşya taşımaya devam etmeleri dikkat çekti.

Uzun uzun inceledi ve 5 metreden atladı

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yusuf Yıldız’ın atlama anını cep telefonu kamerasına kaydettiği ortaya çıktı. Cep telefonunu apartmanın istinat duvarına yerleştirip atlayışını çeken Yusuf Yıldız, daha önce de atlayışlar yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önce atlayabilir miyim atlayamaz mıyım diye, mesafeyi ölçüyorum. Daha önce de aynı yüksekliklerden atladım. Son atlayışımda dengem bozuldu. Kontrolsüz düştüm ve bu hale geldim.  Tarzanlık falan yapmak yok. Spor amaçlı yaptım. Bunun hoş görülmesi lazım. Atlayabilirim ama sonrasını böyle tahmin etmedim. Yanlış atladım. Dengem bozuldu ve düştüm. Şu an gayet iyi durumdayım. Daha önceki atlayışlarımda hiç yaralanmamıştım. Tecrübe oldu. Vatandaşlar düğün izlermiş gibi izliyorlardı. Böyle duyarsız olmayalım."

 

 

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