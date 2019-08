Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu nedir?

Başrollerinde Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan ve Rihanna'nın olduğu "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Orijinal adı : Valerian and the City of a Thousand Planets

Türü : Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Luc Besson

Oyuncular : Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan, Rihanna

FİLMİN KONUSU

28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.