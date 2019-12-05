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05.12.2019 - 10:12 | | DHA

Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili yeni gelişme!

Van’ın Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki açık oto pazarında, 2 aile arasında çıkan ve Abdulbaki Günay'ın öldüğü olayda yaralanan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili yeni gelişme!

Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan açık oto pazarında, geçen 30 Kasım günü yaşanan olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdulbaki Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hasateneye kaldırılan yaralıların birbirlerine saldırdığını belirledi. Bunun üzerine tedavilerinin ardından taburcu edilen 6 yaralı, gözaltına alındı. 2 av tüfeği, 1 bıçak, 35 av tüfeği fişeği ve çok sayıda sopa ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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