17 düzensiz göçmen ölmüştü! 300 metrelik...

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Karagündüz Mahallesi Hopik mevkisinde içinde bir sürücü, 66 yolcu bulunan 76 AAC 296 plakalı minibüsün, şoförünün tedbirsiz ve dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildiği ve taklalar atarak yaklaşık 300 metrelik şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Kazanın ardından iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan inceleme, sonucu yokuş aşağı virajlı asfalt yolda ilk tespit edilen fren izinin 12, ikinci tespit edilen fren izinin 15 metre olduğu belirlendi.

İlk tespit edilen fren izinden 214 metre sonra minibüsün yoldan çıkarak 102 metre şarampole doğru ilerlediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aracın ön alt kısmının toprak zemine çarparak sürtünmeye başladığı, sürtünme izinin 36 metre devam ettiği ve akabinde dere yatağına aracın sol yan yüzeyine devrilerek durabildiği tespit edilmiştir. Kaza esnasında aracın ön kısmı ve şanzımanı tamamen parçalanmış, araçta bulunanlardan 16 Afganistan ve Pakistan vatandaşı (düzensiz göçmen) olay mahallinde 1'i de hastanede olmak üzere toplamda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 yaralı da Van ilindeki hastanelere kaldırılmıştır. Cumhuriyet savcıları tarafından ölen 17 kişinin Van Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ölü muayene ve DNA işlemleri yapılmış, maktullerin cesetlerinden alınan örnekler kimlik tespiti amacıyla DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmiştir."

Açıklamada, 50 yaralıdan 8'nin taburcu edildiği, birinin Erzurum'a sevk edildiği, 42 yaralının tedavisinin devam ettiği aktarıldı.