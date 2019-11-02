Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.
'Kullanacağım yöntemi sakın denemeyin' Bisikletle 200 kilometre hız...Türkiye’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli çalışmalar yürüten 53 yaşındaki eski milli sporcu Atilla Atay, özel üretim bisikletiyle 200 kilometre hıza ulaşmak için rekor denemesi yapacak. Atay, bu ay yapacağı rekor denemesinde araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket edecek.