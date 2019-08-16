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16.08.2019 - 08:54| İHA

Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği Oscar'ın da katıldığı operasyonda bir otomobilde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirdi.

Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptıkları belirtilen açıklamada, "Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada; otomobilin bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 220 paket halinde toplam 111 kilo 820 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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