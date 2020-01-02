Van'da okullar tatil mi? Van Valiliğinden beklenen açıklama geldi

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Van'ın birçok ilçesinde etkisini sürdüren kara yağışı nedeniyle Van'da bugün okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Binlerce öğrenci okullar tatil mi sorusuna yanıt ararken Van Valiliğinden beklenen açıklama geldi. Peki Van'da bugün okullar tatil mi?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van’ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir (1) gün süreyle tatil edildi.

Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı sonrası ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerine de 1 gün idari izin verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.