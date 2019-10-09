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09.10.2019 - 16:03 | | AA

Variller dolusu sahte içki ele geçirildi!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 16 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Variller dolusu sahte içki ele geçirildi!

İlçe merkezinde bazı şüphelilerin sahte içki üretip piyasaya sürdüğü ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin 800 litre sahte içki, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

 

 

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