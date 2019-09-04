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04.09.2019 - 07:50| AYKUT YILMAZ - ANKARA

Vatandaşın risk haritası çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki kronik hastalığı olanları tespit etmek için yeni proje başlatıyor. Bu çerçevede 18 yaş üstü herkesin tansiyonu ölçülecek; 40 yaş üstündekilerin de tansiyon, şeker ve kalp krizi riskleri belirlenecek. Uygulamaya bu ay 4 kentte başlanacak.

Vatandaşın risk haritası çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan bireyleri yakın takibe almak için harekete geçiyor. Bu kapsamda 18 yaşından büyük herkes için aile hekimlerince tansiyon, 40 yaşından büyük herkes için tansiyon, şeker ve kalp krizi geçirme riski çıkarılarak takibe alınacak. Önce pilot uygulamayla 4 ildeki, 2020’den itibaren de tüm vatandaşları taramayı hedefleyen bakanlık dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlı erken ölümlerin (70 yaş altı ölümler) 2025’e kadar yüzde 25 azaltılmasını hedefliyor. Bakanlık ayrıca kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla sorun (komplikasyon) yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla hizmete sunduğu yeni platform şu şekilde uygulamaya geçecek:

Önce 4 kent sonra...

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yöntemi ve Hastalık Yönetim Platformu bu ay Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun’da pilot olarak başlayacak. Uygulama Ocak 2020’de Türkiye geneline yayılacak.

Kalp krizi riski

Çalışma kapsamında aile hekimleri ve uzman doktorlar 18 yaşından büyük herkesin tansiyonunu ölçerek kaydedecek. 40 yaşından büyük herkes için tansiyona ilaveten aile hekimleri tarafından şeker hastalığı ve kalp krizi geçirme riski de ölçülecek.

Geriye dönük tarama

Bakanlık, çalışma kapsamında otomatik olarak 2015’e kadar geriye dönük şekilde hastaları kontrol edip, riskli bulguları olanları uyaracak. Bu uyarılar, doktorların ekranına düşecek.

Bakanlık aynı zamanda e-Nabız üzerinden vatandaşları bilgilendirecek ve sağlık durumlarının takibi, risklerin azaltılması için hekim hasta iş birliğini sağlayacak.

Tüm veriler tek ekranda

Platform sayesinde aile hekimleri ve uzman hekimler hastanın sağlık sistemine aktarılan tüm bilgilerini bütüncül olarak tek bir ekranda görebilecek.

Doktorlar hastanın önerilere (göz muayenesi, diyetisyene yönlendirme vb.) uyup uymadığını da tespit edebilecek. Hekimler aynı ekranda hasta için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını da izleyebilecek.

 

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