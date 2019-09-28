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28.09.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

‘Vatandaşlar güven duysun’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün afet anında İstanbul’a hizmet verecek Lojistik Destek Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

‘Vatandaşlar güven duysun’

Merkezin afet anında büyük ihtiyaçları karşılayacak bir nokta olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Buranın günde yemek kapasitesi, 200 bin kişiye yemek çıkarabiliyor. İstanbullular kurumlarına güven duysunlar ” dedi. İmamoğlu, gazetecilerin AFAD’da yapılan ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ toplantısına davet edilip edilmediği sorusuna ise, “Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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