‘Vatandaşlar güven duysun’

Merkezin afet anında büyük ihtiyaçları karşılayacak bir nokta olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Buranın günde yemek kapasitesi, 200 bin kişiye yemek çıkarabiliyor. İstanbullular kurumlarına güven duysunlar ” dedi. İmamoğlu, gazetecilerin AFAD’da yapılan ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ toplantısına davet edilip edilmediği sorusuna ise, “Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.