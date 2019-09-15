MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVatandaşlar kaydetti! Kadına tekme tokat saldırdı
15.09.2019 - 21:45 | | DHA

Vatandaşlar kaydetti! Kadına tekme tokat saldırdı

Bolu'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Vatandaşlar kaydetti! Kadına tekme tokat saldırdı

 

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi. 

Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. 

Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardıBursa'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Contemporary Istanbul sona erdi

Contemporary Istanbul sona erdi

Vatandaşlar kaydetti! Kadına tekme tokat saldırdı

Vatandaşlar kaydetti! Kadına tekme tokat saldırdı

VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? VGM bursu nedir, ne kadardır?

VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? VGM bursu nedir, ne kadardır?

Sıradaki Haber