08.09.2019 - 07:50| HABER MERKEZİ
Vedat Büyükyılmaz yaşamını yitirdi
Doğan Yayın Holding eski Ankara Temsilcisi ve Doğan Ofset Matbaacılık AŞ eski Genel Müdürü Vedat Büyükyılmaz yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’ni yürüten Büyükyılmaz, daha sonra Doğan Yayın Holding Ankara Temsilciliği’ni üstlenmiş, 2011’de Doğan Ofset Matbaacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Büyükyılmaz, dün vefat etti. Büyükyılmaz bugün İstanbul Fatih Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından yarın Trabzon’un Maçka ilçesi Sevinç köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Milliyet ailesi olarak Vedat Büyükyılmaz’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.