Vedat Büyükyılmaz yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’ni yürüten Büyükyılmaz, daha sonra Doğan Yayın Holding Ankara Temsilciliği’ni üstlenmiş, 2011’de Doğan Ofset Matbaacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Büyükyılmaz, dün vefat etti. Büyükyılmaz bugün İstanbul Fatih Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından yarın Trabzon’un Maçka ilçesi Sevinç köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Milliyet ailesi olarak Vedat Büyükyılmaz’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.