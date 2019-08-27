Vedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?

Geçen sene menemen anketi yapan ve büyük ilgi gören Vedat Milor bu kez balığa limon sıkılır mı anketiyle sosyal medyada konuşuluyor.

Twitter'dan anket başlatan Vedat Milor, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?" sorusu sordu.

4 saat önce başlatılan ankette yüz binlerce oy kullanıldı.