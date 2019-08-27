MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?
27.08.2019 - 19:25

Vedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?

Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı yapılır anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı.

Vedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?

Geçen sene menemen anketi yapan ve büyük ilgi gören Vedat Milor bu kez balığa limon sıkılır mı anketiyle sosyal medyada konuşuluyor.

Twitter'dan anket başlatan Vedat Milor, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?" sorusu sordu.

4 saat önce başlatılan ankette yüz binlerce oy kullanıldı.

 

 

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardıİstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komşuları fark etti... Kömürlükte kendini astı

Komşuları fark etti... Kömürlükte kendini astı

Kötü kokunun ardından dehşet çıktı! 10 gün önce...

Kötü kokunun ardından dehşet çıktı! 10 gün önce...

Denize atlamak istedi ama... Feci şekilde can verdi

Denize atlamak istedi ama... Feci şekilde can verdi

Heyelana evde yakalandılar! AFAD yardımlarına koştu

Heyelana evde yakalandılar! AFAD yardımlarına koştu

Sıradaki Haber