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25.10.2019 - 16:06 |

Vergi daireleri Pazartesi açık mı? 28 Ekim'de vergi daireleri çalışıyor mu? Kaça kadar açık?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil vatandaşları meraklandırdı. Vergi dairelerinde işi olanlar, Pazartesi günü vergi daireleri açık mı merak ediyor. İşte 28 Ekim'de vergi daireleri çalışıyor mu sorusunun yanıtı...

Vergi daireleri Pazartesi açık mı? 28 Ekim'de vergi daireleri çalışıyor mu? Kaça kadar açık?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir." denildi.

GİB İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri:

AKBANK T.A.Ş (*) 22:00
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00
HSBC BANK A.Ş. 22:00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00
DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00
ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

 

 

 

 

 

 

 

Bu taksiyi gören hemen polisi arayacakAntalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.
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