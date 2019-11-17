VGM burs sonuçları açıklandı mı? KYK açıklandı sıra VGM'de...

Kredi Yurtlar Kurumu dün öğrencilerin uzun süren beklentisine son vererek sonuçları ilan etti. Kimileri sevindi kimileri hüsrana uğradı. Şimdi bir başka sonuç ilanında... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusuna kayıt yaptıranlar sonuçları bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.