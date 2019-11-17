17.11.2019 - 11:35 |
VGM burs sonuçları açıklandı mı? KYK açıklandı sıra VGM'de...
Dün günlerdir beklenen KYK burs sonuçları açıklandı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Kredi Yurtlar Kurumu dün öğrencilerin uzun süren beklentisine son vererek sonuçları ilan etti. Kimileri sevindi kimileri hüsrana uğradı. Şimdi bir başka sonuç ilanında... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusuna kayıt yaptıranlar sonuçları bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Geldiklerini görünce gidiyorTrabzon'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.