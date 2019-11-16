16.11.2019 - 19:13 |
VGM burs sonuçları için heyecan dorukta! Sonuçlar açıklandı mı?
2019-2020 Eğitim yılında VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler arayışa geçti. VGM burs sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, VGM burs sonuçları açıklandı mı? arayışında bulunuyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM burs sonuçları hakkında duyuru yayımladı mı?
VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL oluyor.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
VGM RESMİ İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILAN O DUYURU
"Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır."
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.