VGM burs sonuçları için heyecan dorukta! Sonuçlar açıklandı mı?

VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL oluyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

VGM RESMİ İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILAN O DUYURU

"Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır."