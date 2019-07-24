MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı!
24.07.2019 - 16:40| İHA

Vicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı!

 Anız yangınları, doğadaki canlıların hayatına mal olmaya devam ediyor. Anız yangınından sonra karşılaştığı manzaraya dayanamayan bir vatandaş, vicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı!

Batman’ın Beşiri ilçe kırsalında anız yangınının ardından bir kekliğin de yandığını gören vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş gördüklerini şöyle anlattı:

 “Anızlar yandıktan sonra tarla içerisinde gezerken yanan bir cismin olduğunu fark ettim yanına yaklaşınca, yanan cismin keklik olduğunu ve tamamen yandığını gördüm. Vicdan azabı yaşarken bir yandan da 'acaba bu keklik neden yangından kaçamamış' diye düşündüm. Ayağımla kuşu itekleyince başımdan kaynar sular döküldü, kuşun altında 12 tane yavrusunun olduğunu gördüm. Kuş, yangından yavrularını korumak için kaçmamış ve kendini feda etmişti. Onu kurtarmak için çok geç kalmıştım.” 

Fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş anız yangınları için, “Anızları yakmadan önce lütfen bir kez daha düşünelim” diye uyarıda bulundu. 

Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildiKayseri'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E., toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Valilik'ten sahte içki açıklaması

Valilik'ten sahte içki açıklaması

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

Havan topu mermisi böyle patlatıldı!

Havan topu mermisi böyle patlatıldı!

Sıradaki Haber