Vicdan azabını sosyal medya hesabından paylaştı!

Batman’ın Beşiri ilçe kırsalında anız yangınının ardından bir kekliğin de yandığını gören vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş gördüklerini şöyle anlattı:

“Anızlar yandıktan sonra tarla içerisinde gezerken yanan bir cismin olduğunu fark ettim yanına yaklaşınca, yanan cismin keklik olduğunu ve tamamen yandığını gördüm. Vicdan azabı yaşarken bir yandan da 'acaba bu keklik neden yangından kaçamamış' diye düşündüm. Ayağımla kuşu itekleyince başımdan kaynar sular döküldü, kuşun altında 12 tane yavrusunun olduğunu gördüm. Kuş, yangından yavrularını korumak için kaçmamış ve kendini feda etmişti. Onu kurtarmak için çok geç kalmıştım.”

Fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş anız yangınları için, “Anızları yakmadan önce lütfen bir kez daha düşünelim” diye uyarıda bulundu.