MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVodafone İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Başlangıç noktasına ulaşım nasıl olacak?
01.11.2019 - 13:24 |

Vodafone İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Başlangıç noktasına ulaşım nasıl olacak?

41. Vodafone İstanbul Maratonu için artık çok az zaman kaldı. On binlerce katılımın sağlanacağı İstanbul Maratonu için başlangıç noktası neresi olacak? Vodafone İstanbul Maratonu ulaşım ve merak edilenleri sizler için derledik.

Vodafone İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Başlangıç noktasına ulaşım nasıl olacak?

41. Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım 2019 Pazar günü başlayacak. Halk koşusu sporcuları için zaman sınırı 1 saat 45 dakikadır. Saat 12.30'da köprü trafiğe açılacaktır. Katılımcıların 16 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Halk koşusuna katılım ücretsizdir.

Halk koşusunda göğüs numaraları kayıt esnasında verilmektedir. Tişörtler ise İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan teslim alınıyor. Yarışı bitirenlerin göğüs numaralarına finiş alanında kaşe basılacaktır. Kaşeli numaralar ile madalya Spor İstanbul tesislerinden dağıtılacaktır.

HALK KOŞUSU BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

Halk koşusu startı 09.45'te Altunizade Köprüsü altında başlayacak ve İnönü Stadı önünde sona erecek.

VODAFONE İSTANBUL MARATONU START NOKTASINA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Yarış sabahı aşağıdaki noktalardan start noktasına ücretsiz sporcu otobüsleri kaldırılacaktır. İETT araçları transferleri ile ilgili toplanma saati 06:30'dur. Mecidiyeköy meydanından otobüsler kalkacaktır.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.00-08.00 saatleri arasında kalkacak.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?

Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı

Siirt'te PKK operasyonu: 16 gözaltı

Siirt'te PKK operasyonu: 16 gözaltı

İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Sıradaki Haber