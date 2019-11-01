Vodafone İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Başlangıç noktasına ulaşım nasıl olacak?

41. Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım 2019 Pazar günü başlayacak. Halk koşusu sporcuları için zaman sınırı 1 saat 45 dakikadır. Saat 12.30'da köprü trafiğe açılacaktır. Katılımcıların 16 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Halk koşusuna katılım ücretsizdir.

Halk koşusunda göğüs numaraları kayıt esnasında verilmektedir. Tişörtler ise İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan teslim alınıyor. Yarışı bitirenlerin göğüs numaralarına finiş alanında kaşe basılacaktır. Kaşeli numaralar ile madalya Spor İstanbul tesislerinden dağıtılacaktır.

HALK KOŞUSU BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

Halk koşusu startı 09.45'te Altunizade Köprüsü altında başlayacak ve İnönü Stadı önünde sona erecek.

VODAFONE İSTANBUL MARATONU START NOKTASINA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Yarış sabahı aşağıdaki noktalardan start noktasına ücretsiz sporcu otobüsleri kaldırılacaktır. İETT araçları transferleri ile ilgili toplanma saati 06:30'dur. Mecidiyeköy meydanından otobüsler kalkacaktır.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.00-08.00 saatleri arasında kalkacak.

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