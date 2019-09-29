VSCO nedir, nasıl kullanılır? VSCO Girl ne demektir?

Eskiden VSCO Cam olarak bilinen VSCO, iOS ve Android cihazlar için bir fotoğrafçılık mobil uygulamasıdır. Uygulamanın Joel Flory ve Greg Lutze tarafından oluşturuldu. Peki VSCO nedir ve nasıl kullanılır?



VSCO NEDİR?



VSCO, aslında bir fotoğraf düzenleme ve paylaşım platformunun ismi. Tıpkı Instagram gibi, fakat daha görsel odaklı. Genellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

Kullanıcılar, fotoğraflarını çeşitli önceden ayarlanmış filtreler aracılığıyla veya daha ince ayarlamalar, solma, netlik, ten rengi, tonlama, tonlama, keskinleştirme, doygunluk, kontrast, sıcaklık, pozlama ve diğer özellikler için izin veren “araç kiti” özelliğini kullanarak düzenleyebilir.



VSCO GIRL NE DEMEKTİR?



'VSCO Girl', 'sokak kültürü'yle bütünleşmiş kadınlar için kullanılan bir tabir olarak İngilizce sosyal medya lügatına yerleşmiş görünüyor. VSCO isimli uygulamayı kullanıp kullanmamak bir yana, esasen olay tamamen yaşam tarzı ve giyim stiliyle alakalı. Peki, nasıl 'VSCO Girl' olunuyor?



Şehir yaşantısını yansıtan tüm fonlar, sizin için birer fotoğraf malzemesi haline gelmeli, eğer 'VSCO Girl' olarak görünmek istiyorsanız. Özellikle de duvar yazıları, mural resimler... Duvar yazıları önünde çekilen fotoğraflar 'sokak stili' tavrınızı destekleyecek. Öte yandan, 'cool' göründüğünüz ön kabulü de güçleniyor.



'VSCO Girl' profillerine baktığımızda görülen en önemli şey, benzer takıların yaygın kullanımı. Bileklikler, görece büyük küpeler, kolyeler oldukça önemseniyor. Takılar dışında bir aksesuar olarak güneş gözlüğü de dikkat çekiyor.