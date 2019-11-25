Vuslat 30. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 31. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz’in şüpheleri can yakıcı sorulara ve cevaplara dönüşür. Salih ve Aziz için artık yüzleşme vaktidir. Hallerin anbean değiştiği bu duygu yüklü karşılaşma Satranc-ı Urefa tahtasında vücut bulur. Ve önlenemez şekilde her iki tarafın da iç dünyasının sarsıldığı zorlu bir süreci başlatır. Feride, ailecek taşındıkları dede ocağında huzur ararken bulduklarıyla tekrar alt üst olur. Özellikle Faik’in, kızını Aziz’den uzak durması için uyarması, Feride için daha sıkıntılı günlerin yaklaştığının habercisidir. Feride, Aziz’le beraber olabilmek için sadece Faik’in değil aynı zamanda Tahsin’in de engelleriyle baş etmek zorundadır. Ailesini bir araya toplayarak özlem duyduğu hayatın izlerini arayan Kerem’i bekleyen büyük bir buluşma vardır. Kerem, ailesinin karanlık ve karmaşık geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Çaresiz ve öfkeli bir hal içinde birbirine zıt duygular arasında sıkışıp kalır.

VUSLAT 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



