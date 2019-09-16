Vuslat yeni bölümde neler olacak? Vuslat fragmanı izle

TRT 1'de yayınlanan Vuslat yeni bölümleri ile bu akşam izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonda neler olacak? İşte Vuslat 21. bölüm özeti ve fragmanı...

Visal’e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştır. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelecek, ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride’ye beklenmedik bir davetiye gelir.

Aziz ve Feride’nin zehirlendiği, Kerem’in vurulduğu ve Tahsin’in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermiştir. İki ailenin bir araya gelmesi taşları yerinden oynatır. Artık sır dolu geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda saklı kalamayacaktır.

Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalmıştır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride’den kurtulmak istemesine rağmen, Feride’yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

Kerem geçmişine dair ipuçları bulmak için Alice’in ve kendine verilen anahtarın peşine düşmüş, her bulduğu bilgiyle resmin tamamına daha da yaklaşmıştır.

Satranc-ı Urefa’da ise Salih Baba bir yandan Yolcu’nun geri dönüşünü beklerken bir yandan da Çarkıfelek yerine Kader’in neler getireceğini bekleyecektir.

VUSLAT YENİ FRAGMAN